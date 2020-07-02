Рекорду голосования в ЯНАО помогли оппозиция и сезон отпусков

Рекордные результаты голосования по Конституции в ЯНАО были обеспечены двумя факторами. На этом сходятся представители политических кругов региона и политологи. Явка на Ямале после окончательного подсчета составила 80,76%, внесение поправок в основной закон страны одобрили 89,16% голосовавших, против высказались 10,29%.
«Федеральные кампании в регионе всегда вызывали больший интерес, нежели региональные. Поэтому, например, при нынешних высоких показателях явку на осенние выборы в ямальский парламент не прогнозируют сверхвысокой. Относительно итогов 1 июля — задача оппозиции агитировать „против“ поправок с треском провалилась. Что еще раз доказало отсутствие у них, какого-либо авторитета. Жители Ямала далеко не дураки, стабильность на популизм не променяют», — поделился мнением источник в политических кругах ЯНАО.
В последний день голосования оппозиция даже пошла на провокацию: на одном из избирательных участков в Ноябрьске голосовавший пытался вынести с участка бюллетень, вбросив в урну чистый лист. По предварительной информации в инциденте оказалась замешана региональная ячейка КПРФ.
Бессилие оппозиции оказалось дополнено и крайне нетрадиционным для Ямала летним отпускным сезоном. «Информационная и организационная работа проведена на высоком уровне — это сказалось на результатах. Организаторам удалось сделать процесс голосования „стерильным“. Кроме того, нужно учитывать, что в середине июля многие жители Севера уезжают в отпуска, а в этом году часть населения осталась дома в связи с коронавирусными ограничениями, это тоже отразилось на явке. Ямал традиционно является регионом, где отмечается высокая гражданская инициативность у населения», — объяснил политолог Кирилл Истомин, отметив «традиционно высокий уровень работы внутриполитического блока» ямальского правительства.