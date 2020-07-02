В ЯНАО возбудили уголовное дело о заражении вахтовиков в хостеле

Коронавирусом заболел 21 постоялец хостела Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В отношении директора ямальской компании IGS, который отправил своих сотрудников-вахтовиков на двухнедельную обсервацию в хостел, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в прокуратуре ЯНАО по итогам проверки, поступок бизнесмена привел к массовому заражению людей коронавирусом.

Проверку устроила прокуратура Пуровского района. Выяснилось, что руководство IGS поселило 79 работников в хостел в Тарко-Сале, чтобы они прошли 14-дневную обсервацию перед заездом на предприятие. Постояльцев гостиницы невозможно было оградить от вахтовиков, из-за чего там произошла вспышка коронавируса. «Следственными органами возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Руководству компании грозит штраф до 700 тысяч рублей. Виновные лица рискуют лишиться права занимать определенные должности. Максимальная санкция по статье — лишение свободы сроком до двух лет. Прокуратура контролирует расследование дела.

Об этой истории стало известно в середине июня, когда ей заинтересовался окружной Роспотребнадзор. Ведомство жаловалось, что руководитель IGS не сообщил о своих планах разместить вахтовиков в хостеле. В результате коронавирусом заболел 21 человек.