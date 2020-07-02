Дмитрий Жаромских стал первым заместителем главы Надымского района Фото: Instagram, Дмитрий Жаромских

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Бывший депутат законодательного собрания ЯНАО Дмитрий Жаромских официально назначен на пост первого замглавы Надымского района. Сообщение о назначении было опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«На должность первого заместителя главы администрации Надымского района принят Дмитрий Жаромских», — сообщает пресс-служба мэрии. Уточняется, что он будет рассматривать вопросы перспективного развития города и района, координировать долгосрочные программы социально-экономического развития территории и анализировать эффективность органов местного самоуправления, мониторинга социально-экономической ситуации. Кроме того, новый первый замглавы будет заниматься работой по предоставлению муниципальных услуг, вопросами ценообразования и тарифной политики, координировать структурные подразделения администрации при разработке и реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ.

Ранее сообщалось, что кадровое решение может стать не последним в череде рокировок ямальских мэров. В планах у губернатора усилить управленческий состав глав муниципалитетов с четко выстроенными параметрами их эффективности.

Жаромских сложил полномочия депутата заксобрания 26 июня. В качестве возможных вариантов его назначения рассматривались два района — Пуровский или Надымский. По информации источников агентства, уже осенью у бывшего депутата появится возможность возглавить муниципалитет — действующий мэр Леонид Дяченко якобы планирует уйти на заслуженный отдых.