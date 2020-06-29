Губернатор ЯНАО определился с главой стратегического района

Дмитрию Жаромских предстоит в ускоренном темпе подготовиться к роли главы Надымского района Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ближайшее время назначит Дмитрия Жаромских первым заместителем главы Надымского района, а в перспективе экс-депутат окружного заксобрания может рассчитывать на должность мэра этого муниципалитета. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве.

«Леонид Дяченко уйдет на пенсию. Это исключительно его собственное решение. Между тем, по задумке Артюхова, Жаромских дан шанс показать себя. Осенью ему предстоит принять участие в конкурсе на должность главы. За это время нынешний глава готов максимально погрузить нового заместителя в работу», — поделился источник в правительстве ЯНАО.

Он также добавил, что нынешнее кадровое решение может стать не последним в череде рокировок ямальских мэров. В планах у губернатора усилить управленческий состав глав муниципалитетов с четко выстроенными параметрами их эффективности. «Чтобы быть в команде ямальского губернатора, нужно пройти несколько экзаменов на прочность. На Жаромских сделаны высокие ставки, до осени бывший парламентарий обязан преодолеть задачи, поставленные перед ним. Он вступает на должность в крайне непростое время: пандемия, подготовка муниципалитета к отопительному сезону и выборы районной думы, при этом в Надыме завершилась муниципальная реформа и ему присвоен статус муниципального округа. Это новые реалии для потенциального главы», — подытожил источник во властных кругах.

Получить комментарий в пресс-службе правительства Ямала не удалось. Туда был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о начатой губернатором Дмитрием Артюховым ротации мэров. По информации агентства, в ближайшее время следует ожидать смены власти не только в Пуровском и Надымском районах, но и в самом большом городе ЯНАО — Новом Уренгое.