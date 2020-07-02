Заведующая тюменской больницы дозвонилась до умершей пациентки

Заведующая Западно-Сибирского медцентра поговорила по телефону с мертвым пациентом Фото: Ткачук Дмитрий © URA.RU

Заведующая одного из отделений Западно-Сибирского медицинского центра смогла «дозвониться» до умершей пациентки. Об этом в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте» сообщил родственник погибшей женщины Вячеслав Смирнов. Он уточнил, что до этого между медиком и пациенткой произошел конфликт, после чего врач заявила, что уладила его по телефону, хотя к этому моменту тюменка была уже мертва.

«Я подавал жалобу на больницу, и их ответ меня поразил. В первую очередь, тем, что для решения конфликта заведующая позвонила на тот свет», — пояснил Смирнов.

Анонимный источник, имеющий отношение к медицинскому центру, сообщил URA.RU, что подобные несостыковки не являются чем-то странным для данного медучреждения. «Проблема больницы заключается в том, что руководители находятся в другом регионе и не могут должным образом следить за качеством выполнения работы», — пояснил собеседник агентству.

Получить оперативный комментарий от руководства больницы URA.RU не удалось: там взяли время на подготовку ответа. В региональном департаменте здравоохранения агентству пояснили, что медицинский центр не входит в ведомство Тюменской области. «Инициировать непосредственно проверку качества оказания медпомощи, а также дальнейших ответов, которые были предоставлены от учреждения, может Росздравнадзор» — отметили в департаменте.

В Росздравнадзор был направлен письменный запрос. Ранее агентство писало, что в Западно-Сибирском медицинском центре проводилась проверка по факту гибели другой пациентки. Ее родственники сообщили о том, что ей не оказали медицинскую помощь должным образом.