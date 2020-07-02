В центре Москвы несколько часов горит дом XIX века. Огнем объяты 4 этажа. ВИДЕО

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, страстной бульвар, тверская улица
В охваченном пожаром здании на Тверской, 24 расположены несколько ресторанов, торговый и медицинский центры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На улице Тверская в центре Москвы загорелось закрытое на реконструкцию здание 19 века. В настоящее время огнем объято уже 4 этажа, а общая площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров.

«Ликвидация пожара в находящемся на реконструкции здании на улице Тверская, дом 24 продолжается», — цитирует агентство «Москва» собеседника в экстренных службах города. Одной из вероятных причин возгорания спасатели назвали нарушения при ремонтных работах, в том числе пренебрежение техникой безопасности и противопожарными требованиями.

Пожару уже присвоили четвертый ранг сложности. Спасатели приводят в готовность авиатехнику.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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