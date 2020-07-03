В ХМАО возник ажиотаж из-за вакансии главы медиарупора властей

Есть сразу шесть кандидатов на должность главы ОТРК «Югра» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО завершен прием документов от кандидатов, которые желают занять должность директора ОТРК «Югра». Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«Следующий шаг — проведение индивидуального собеседования с кандидатами, по итогам которого будет принято решение о включении лиц в резерв. Решение о назначении на должность директора из числа лиц, включенных в резерв, принимает Правительство Югры. Процедуру планируем завершить до конца июля», — прокомментировали в депсвязей ХМАО.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что на роль главы окружной телерадиокомпании претендует сразу шесть человек. Среди них нынешний директор «Югры» Валерий Раевский, его заместитель Любовь Госниц, руководитель издательского дома «Новости Югры» Алексей Елизаров, бывший директор МАУ «Открытый регион» Оксана Макеева, нынешний заместитель директора этой же структуры Ольга Межлумян и руководитель телекомпании «Норд» Андрей Сиюткин. «Комиссия может принять какое-то решение, а может и не принять. Тогда Раевский останется в качестве и. о., а кому-то из претендентов будет предложено занять пока пост, например, заместителя директора телерадиокомпании для более полного погружения в сферу», — поделился возможным вариантом развития событий инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что около половины населенных пунктов ХМАО потеряли возможность получать сигнал ОТРК из-за того, чтобы была отключена собственная региональная цифровая сеть.