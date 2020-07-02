Владимир Путин лично разъяснял необходимость изменений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Позитивные для власти результаты голосования по поправкам в Конституцию позволят президенту Владимиру Путину перезапустить всю систему государственной власти в России. Такое мнение выразил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин во время круглого стола по обсуждению итогов плебисцита.

«Результат голосования по поправкам в Конституцию — это подтверждение высокого уровня доверия президенту Путину, который был инициатором поправок и принял активное участие в их продвижении и разъяснении, — отметил Костин. — Такой уровень поддержки дает президенту широкий мандат как на практическую реализацию новых положений Конституции, так и на настройку и перезагрузку всей системы государственной власти». В этой связи политолог прогнозирует наступление «насыщенного политического сезона» в России.

Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов добавил, что в отношении возможности будущих политических изменений существует интрига. «На что собственно [был дан] мандат? На то, чтобы ничего не менять или на то, чтобы запустить новую динамику? Четкого сигнала из официальных разъяснений [конституционной] кампании не следовало. Это интрига сегодняшнего дня и ближайших дней», — отметил политолог.

Активизирует политическую жизнь в стране внесение в Госдуму законопроектов, которые будут призваны развить конституционные поправки (как ранее писало URA.RU, речь идет о сотнях документов). «Надо обращать внимание на пакет законопроектов, который будет сейчас внесен — он будет касаться как социальных, так и политических поправок, — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. — Вокруг этого можно построить дискуссию. Это будет полезно для всей политической системы: политических партий и движений, как тех, кто уже давно работает, так и для новичков».

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В голосовании приняло участие 67,88% избирателей, из которых 77,92% поддержали изменения, а 21,27% высказались против.

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