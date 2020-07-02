Вбросить миллионны бюллетеней на голосовании по Конституции было невозможно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

«Вброс» нескольких миллионов бюллетеней на голосовании по Конституции является невыполнимой операцией. Для этого потребовались бы усилия сотен тысяч человек, а интернет был бы заполнен видео с фиксациями нарушений. Поэтому все заявления о фальсификации голосов являются абсурдными. Об этом заявил руководитель Рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Ранее эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин заявил, что около 45% всех голосов за поправки в Конституцию были сфальсифицированы. Проанализировав голоса 88 млн избирателей, эксперт пришел к выводу, что больше 22 млн голосов можно считать «аномальными». Однако, по мнению Максима Григорьева, эти заявления носят совершенно ирреальный характер.

«Никаким экспертом по электоральной статистике Шпилькин не является, на протяжении многих лет он совершенно антинаучно описывает все процессы на выборах, — заявил URA.RU Григорьев. — Надо понимать, что в операции по вбросу более 20 млн бюллетеней потребовались бы усилия сотен тысяч человек, которые готовили бумаги ранее. Причем эти бюллетени должны были быть заранее напечатаны, на них должны быть проставлены печати и незаконно поставлены подписи двух членов избирательной комиссии». При этом эксперт отметил, что если бы такая операция действительно была бы реализована, то интернет был бы заполнен тысячами видеозаписей о том, как готовятся бюллетени для вброса и как они вбрасываются на виду у 5-6 наблюдателей от разных партий и организации.

С этим согласен и руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «22 млн фальсифицированных голосов — это слишком большое число. Мне не очень понятно, почему в данном случае так радикально оценивают возможность корректировки голосования. Ведь физически протащить такое количество бюллетеней на участок, при этом обойдя камеры видеонаблюдений, которые были постоянно включены, невозможно. В такую спецоперацию я готов поверить, если бы она прописана в киносценарии», — объяснил URA.RU эксперт.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. На плебисцит пришли 67,97% россиян, имеющих право голоса. После обработки 100% бюллетеней выяснилось, что «за» поправки выступили 77,92% проголосовавших. В Кремле итоги голосования назвали триумфальным референдумом доверия президенту РФ Владимиру Путину.

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