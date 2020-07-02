В Екатеринбурге ребенок схватил нож, пытаясь защитить мать. В деле уже разбираются следователи

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Крематорий. Оцепление. Курган , ежедневник, следователь ск, следователь
Следователям предстоит установить обстоятельства драки и условия содержания ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет по Свердловской области заинтересовался появившейся в Сети видеозаписи драки мужчины и женщины, в ходе которого в кадр попадает ребенок с ножом. В ведомстве сообщили, что начали доследственную проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего.

«Согласно предварительным данным проверки, в жилище, расположенном в Екатеринбурге, между мужчиной и женщиной произошел конфликт в присутствии малолетнего ребенка, при этом ребенок был поставлен в условия, угрожающие его физическому и психическому здоровью», — сообщили в СК. В ходе проверки следователи выяснят не только обстоятельства конфликта, записанного на видео, но и условия воспитания ребенка.

По информации СК, проверка инициирована Следственным отделом Орджоникидзевского района по факту истязаний и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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