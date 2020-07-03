В июне в трудовые инспекции поступило 7000 жалоб. Это в два раза больше, чем в этот же период прошлого года. Такую статистику приводит Роструд.
«Более трети жалоб 32% — связано с увольнениями. Речь идет о незаконных увольнениях, невыплатах расчета, невыдаче сотрудникам трудовой книжки», — передают данные Роструда «Ведомости».
На втором месте проблемы с зарплатами. На их задержку и неполные выплаты пожаловались 30%. Далее следуют споры по больничным листам, отпускам, изменениям условий труда и рабочего времени, а также проблемами с регистрацией на бирже труда. Эксперты уверены: статистика отражает текущую ситуацию на рынке труда. «В среднем под сокращение попало около 20% персонала в компаниях», — отмечает директор департамента аналитических бизнес решений hh.ru Наталья Данина. Она подчеркнула, что в отличие от прошлых кризисов компании пытались максимально сократить персонал. Более половины фирм (56%) сократили сотрудникам зарплаты, фонд оплаты труда сократился в среднем на 28%.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля число безработных в стране увеличилось в 3,5 раза. Но, по словам Мишустина, резкого взрывного роста безработицы удалось избежать, пишет «Национальная служба новостей». Во время пандемии коронавируса безработица в России достигла 4,5 млн человек. HR-агентство дало советы читателям URA.RU, потерявшим работу, как заработать во время COVID-19.
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