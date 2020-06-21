В период эпидемии коронавируса перспективны профессии интернет-маркетолога и инвестора Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Безработица в России во время пандемии достигла 4,5 млн человек — это рекорд за последние восемь лет. Тем не менее, есть отрасли, где можно подзаработать практически без обучения. В период коронавируса стали особенно популярны профессии на удаленном режиме. Об этом URA.RU рассказал директор по развитию кадрового агентства «Selectif» Роман Крестьянинов.

«Сейчас пользуются спросом интернет-маркетинг, продвижение товаров и услуг в социальных сетях. Очень много людей обучаются этому. На старте при минимальном опыте заработок будет порядка 40 тысяч рублей. Но с опытом можно от 100 000 в месяц зарабатывать», — поделился собеседник. По словам Крестьянинова, интернет-продвижение особенно популярно в центральной части России, однако работать в отрасли можно даже в удаленных регионах.

Другой перспективной сферой в период пандемии директор по развитию называет инвестирование. Крестьянинов советует воспользоваться этим временем, чтобы изучить финансовый рынок. «Те люди, которые когда-либо задумывались об инвестировании денег в ценные бумаги, сейчас самое подходящее время. Кризис — это время возможностей, а сейчас самое прекрасное время для обучения», — говорит представитель «Selectif». Он предлагает пользоваться советами экономических экспертов. Однако нет 100% уверенности, что конкретно будет сейчас расти на рынке.

Еще одной перспективной профессиональной сферой в этом году Крестьянинов назвал IT-разработки и различные языки программирования. Но здесь уже обязательно нужно обучение хотя бы несколько месяцев. По словам собеседника URA.RU, те же «Яндекс» или Google проводят онлайн-курсы, в том числе бесплатные.

Ранее в Минфине напомнили, что россияне, оставшиеся без работы во время пандемии, могут рассчитывать на государственную поддержку: пособия в размере 12 130 рублей и районного коэффициента к нему.

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