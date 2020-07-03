В Минздраве РФ пояснили, какие льготы получат студенты-медики

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее о необходимости предоставления соответствующих льгот заявил президент России Владимир Путин. Также он возмутился , что выплаты и надбавки получили далеко не все медики в стране. Глава государства поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам тщательно следить за начислением выплат, отметив, что «все должно быть прозрачно». После этого в России было возбуждено первое уголовное дело из-за невыплаты дополнительных средств медикам, работающим с больными COVID-19.

Тем, занимал должности медперсонала минимум 30 дней и лично вел пациентов с COVID, начислят по 30 баллов. Для получения баллов студентам нужно будет заверить и предоставить подтверждающие документы. В Минздраве отметили, что во время пандемии в российских больницах работали более 25 тысяч студентов медицинских вузов. Еще 38 тысяч — проходили практику в коронавирусных госпиталях. Около шести тысяч волонтеров-медиков помогали на добровольной основе.

«Добровольцам, которые не менее 150 часов участвовали в мероприятиях по борьбе с распространением инфекции, начислят дополнительно по 20 баллов при поступлении», — цитирует представителей министерства Лента.ру.

Студенты медицинских вузов, участвующие в борьбе с пандемией коронавируса, получат льготы при поступлении на программы ординатуры. Об этом заявили в Минздраве РФ.

Участвующим в борьбе с пандемией студентам будет легче попасть в ординатуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно