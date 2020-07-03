02 июля 2020

В Минздраве РФ пояснили, какие льготы получат студенты-медики

© Служба новостей «URA.RU»
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Участвующим в борьбе с пандемией студентам будет легче попасть в ординатуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Студенты медицинских вузов, участвующие в борьбе с пандемией коронавируса, получат льготы при поступлении на программы ординатуры. Об этом заявили в Минздраве РФ.

«Добровольцам, которые не менее 150 часов участвовали в мероприятиях по борьбе с распространением инфекции, начислят дополнительно по 20 баллов при поступлении», — цитирует представителей министерства Лента.ру.

Тем, занимал должности медперсонала минимум 30 дней и лично вел пациентов с COVID, начислят по 30 баллов. Для получения баллов студентам нужно будет заверить и предоставить подтверждающие документы. В Минздраве отметили, что во время пандемии в российских больницах работали более 25 тысяч студентов медицинских вузов. Еще 38 тысяч — проходили практику в коронавирусных госпиталях. Около шести тысяч волонтеров-медиков помогали на добровольной основе.

Ранее о необходимости предоставления соответствующих льгот заявил президент России Владимир Путин. Также он возмутился, что выплаты и надбавки получили далеко не все медики в стране. Глава государства поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам тщательно следить за начислением выплат, отметив, что «все должно быть прозрачно». После этого в России было возбуждено первое уголовное дело из-за невыплаты дополнительных средств медикам, работающим с больными COVID-19.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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