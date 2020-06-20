Путин анонсировал новую помощь медикам. Льготы получат тысячи студентов

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что выплаты медикам не будут облагаться налогами Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Выплаты российским медикам за борьбу с COVID-19 должны быть продлены на июль и август. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками из разных регионов.

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — приводит его слова РИА «Новости». При этом выплаты медикам не будут облагаться налогами. Также Путин поручил Минздраву и правительству РФ держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам.

Кроме того, глава государства отметил, что за работу с коронавирусными больными должны быть поощрены студенты-медики. По словам президента, в период пандемии с больными COVID-19 работали более 15 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов. Путин поручил продумать льготы для таких студентов при продолжении дальнейшей учебы по специальности. Путин также заявил, что хочет в ближайшее время отметить государственными наградами врачей, борющихся с инфекцией, передает агентство Nation News.

Ранее Путин возмутился, что выплаты и надбавки получили далеко не все медики в стране. Глава государства поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам тщательно следить за начислением выплат, отметив, что «все должно быть прозрачно». После этого в России было возбуждено первое уголовное дело из-за невыплаты дополнительных средств медикам, работающим с больными COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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