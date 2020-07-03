В России растет число смертей пациентов с коронавирусом

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Россияне продолжают заражаться COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 6 718 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Выявлено 6 718 новых случаев», — говорится в сводке штаба. Скончались за сутки 176 пациентов с коронавирусом, вылечились 8 915.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему Москва — диагноз COVID-19 подтвержден у 659 жителей столицы. На втором — Московская область (+298). На третьем — ХМАО (271). В Свердловской области, по данным штаба, заболели 227 человек. В ЯНАО — 191. В Челябинской области — 129. В Тюменской области — 85. В Пермском крае — 56. В Курганской области — 30.

Ранее, 2 июля, в России возобновился рост заболеваемости. За сутки было выявлено 6760 случаев. Скончались 147 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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