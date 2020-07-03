Свердловские власти сняли режим, установленный во время карантина

Перед майскими праздниками запретили разводить костры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Свердловской области сняли противопожарный режим, введенный во время карантина, установленного из-за пандемии коронавируса. Распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.

«Признать утратившим силу постановление правительства Свердловской области от 30.04.2020 «Об установлении противопожарного режима в Свердловской области», — говорится в постановлении. Подписанное 2 июля постановление опубликовано на официальном портале правовой информации правительства.

Во время введенного перед майскими праздниками режима противопожарной безопасности запрещалось разводить костры и жарить шашлыки. Нарушителей отслеживали, в том числе, с помощью беспилотников.