02 июля 2020

Свердловские власти сняли режим, установленный во время карантина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пламя, огонь, лесной пожар, сельскохозяйственный пал
Перед майскими праздниками запретили разводить костры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Свердловской области сняли противопожарный режим, введенный во время карантина, установленного из-за пандемии коронавируса. Распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.

«Признать утратившим силу постановление правительства Свердловской области от 30.04.2020 «Об установлении противопожарного режима в Свердловской области», — говорится в постановлении. Подписанное 2 июля постановление опубликовано на официальном портале правовой информации правительства.

Во время введенного перед майскими праздниками режима противопожарной безопасности запрещалось разводить костры и жарить шашлыки. Нарушителей отслеживали, в том числе, с помощью беспилотников.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...