«Русская Дженнифер Лопес» представит масштабное шоу в Екатеринбурге

Мари Краймбрери практически собрала солдаут в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица Мари Краймбрери, которую называют русской Дженнифер Лопес за масштабные шоу с трюками и яркими танцами, выступит в Екатеринбурге. Желающих увидеть выступление артистки вживую оказалось много — билетов на нее практически не осталось. Также в ближайшие выходные горожане могут попасть на концерты Amatory и Владимира Преснякова, выступление главного зумера России Максима Лутчака, подраться стенка на стенку и многое другое. Самые интересные события пятницы и выходных — в афише URA.RU.

7 ноября

Концерт Мари Краймбрери 12+

Автор-исполнитель, как называет себя Мари Краймбрери, порадует поклонников ярким шоу и хитами «Пряталась в ванной», «Иначе все это зря», «Океан». Концерт пройдет в «МТС Live Холл» в 19:00, билеты — 4500 рублей.

Lizer представит новую программу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт Lizer 16+

Эксклюзивный концерт в рамках нового тура «Восход» представит рэп-исполнитель с многомиллионными прослушиваниями. Насладиться любимыми хитами и новыми композициями можно в «Фабрике Event Hall» в 19:00, билеты — от 1540 рублей.

Концерт группы Amatory 18+

Одна из основ российского альтернативного металла представит хиты и новые песни. Желающих вспомнить «свой 2007-й» ждут в «Свободе» в 19:00, билеты — от 2500 рублей.

Концерт группы «Краски» 18+

Любители творчества команды могут насладиться живым исполнением хитов «Он не знает ничего», «Сегодня к маме я приехала домой» и «Старший брат» в ресторане «Максимилианс». Мероприятие стартует в 22:00, билеты — от 2800 рублей.

Сочетание рока и оркестра удивит слушателей Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Легендарные хиты Queen и Scorpions с симфоническим оркестром 6+

Французский певец, участник шоу The Voice и X-Factor Пьер Эдель вместе с оркестром увезет шоу Aeroqueen. Оно не раз вызывало восхищение фанатов рока. А теперь его смогут услышать и екатеринбуржцы. Концерт пройдет в ККТ «Космос» в 19:00, билеты — от 1300 рублей.

БК «Уралмаш-2» — БК «ЦСКА-Юниор» 0+

Баскетбольные команды сыграют в рамках Единой молодежной лиги ВТБ. Матч пройдет во Дворце игровых видов спорта в 19:00, вход свободный.

Вечеринка Project X 18+

В клубе «Свобода» гостей ожидает вечеринка с выступлениями ведущих городских диджеев, оригинальными блюдами от шеф-повара, развлекательной программой с призами и атмосферой праздничного настроения. Начало в 23:30, билеты — от 399 рублей (со студенческим — бесплатно).

«Салют» станет местом притяжения для молодежи, которая хочет узнать чуть больше о бизнесе Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Саммит по молодежному предпринимательству «Сам решууу» 16+

На мероприятии участников ждут кейсы от предпринимателей: секреты запуска проекта с нуля, сбора команды, создания цепляющего маркетинга и многое другое. Спикерами станут основатели бренда Lapochka drinks Антон Балыков, сети кофеен DUO Константин Матвеев, бренда «Запорожец» Heritage Михаил Лабаху, компании CHINA BUYER Илья Князев, бренда «Олово» Александр Маланин и CEO компании Big Bag Films Алексей Стасюк. Хедлайнером мероприятия будет блогер и главный зумер России Максим Лутчак. Мероприятие стартует в молодежном кластере «Салют» в 12:00, вход бесплатный, по регистрации.

Премьера спектакля «999» 18+

В Музее андеграунда представят постановку о Великой Отечественной войне. История разворачивается в марте 1942 года. Из Словакии отправляется первый эшелон с еврейскими девушками, которых увозят под предлогом «работы на благо родины», лишая имен и будущего. Спектакль основан на реальных событиях и воспоминаниях. Начало в 19:00, билеты — 700 рублей.

Ужин с психологом 18+

Необычный ужин, где участники порассуждают о том, что такое «внутренний критик» и как он формируется, проведет практикующий психолог Диана Попович. Встреча пройдет в кофейне Clearbarn в 19:30, билеты — 500 рублей.

8 ноября

Концерт Владимира Преснякова 12+

Лауреат музыкальных премий World Music Awards и «Золотой граммофон», а также один из самых знаменитых певцов российской эстрады создаст на своем шоу теплую атмосферу, а также пообщается с поклонниками. Концерт пройдет на площадке «МТС Live Холл» в 19:00, билеты — от 5000 рублей.

Jane Air встретится с фанатами уже в эти выходные Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Концерт группы JANE AIR 16+

Питерская группа, солистом которой является бывший бэк-вокалист и гитарист группы Little Big Антон Лиссов, придет в Екатеринбург в рамках тура в поддержку своего девятого студийного альбома. Начало в «Свободе» в 20:00, билеты — от 2500 рублей.

Концерт BIICLA 18+

Феномен современной электронной сцены, покоривший международную арену, и «русский вундеркинд» выступит после выхода нового альбома с эксклюзивным сетом, включая фиты с топовыми фигурами русской сцены. Событие пройдет в «Фабрике Event Hall», начало в 23:00, билеты — от 1400 рублей.

Шоу «Симфонические рок-хиты» 12+

Танцующий оркестр оживит на сцене лучшие рок-хиты Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Thirty Seconds To Mars и других легендарных рок-групп. Шоу представят в «Космосе» в 19:00, билеты — от 1800 рублей.

Екатеринбуржцев зазвывают на различные форматы вечеринок Фото: Илья Московец © URA.RU

Вечеринка «Дикий дикий движ» 18+

Для студентов устроят тусовку, на которой можно будет найти сафари-фотозону со змеей, боди-арт, аромабар, коктейли, музыку и заполучить приз за лучший образ в анималистичных принтах. Вечеринка пройдет в «Свободе» в 23:30, билеты — от 300 рублей (для студентов вход свободный).

Вечеринка «Где мой 2008» 18+

Время хитов от Fedde Le Grand, Global Deejays, Benny Benassi, Alex Gaudino ft. Crystal Waters и Bob Sincla оживет в Center Club в ближайшие выходные. Портал в эпоху откроют в 22:00, билеты — от 1500 рублей.

Фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев День» 18+

Мероприятие продлится до 9 ноября включительно. В программе — кулачные бои, урало-сибирская борьба на опоясках, бои на тростках, поднимание гирь, стенка на стенку, панельные дискуссии, мастер-классы, концерты. Мероприятия пройдут у храма Рождества Христова и в ЦК «Орджоникидзевский». Начало с 11:00, часть мероприятий со свободным входом, часть — по фестивальному билету за 500 рублей.

В музее «Сделано в СССР» также можно найти интересные локации для фото Фото: Размик Закарян © URA.RU

Детский фестиваль «Первопроходцы» 0+

В музее советского быта «Сделано в СССР» пройдет праздник для детей и молодежи. Гостей будут занимать мастер-классами, танцевальными выступлениями, флешмобом и другими интересными интерактивами. Фестиваль пройдет до 9 ноября включительно с 12:00, вход свободный, по регистрации.

Мастер-классы по бачате 18+

В ТРЦ «Гринвич» каждый час будут проходить танцевальные мастер-классы — как для новичков, так и для опытных танцоров. Поучаствовать в мероприятии можно с 18:00 до 22:00 рядом с HI-LIGHT и DUO, вход свободный.

Совместный спешл от Engels и «Подписных изданий» 0+

Одна из самых популярных гастроточек проведет совместную смену с кофейней и пекарней из «Подписных изданий». Для посетителей будут готовить завтраки, спешлы-булочки, кексы, слойки и осенние напитки, а также можно будет купить мерч. Попасть на особую подачу блюд можно до 9 ноября включительно с 10:00 до 16:00 в Engels 1991 в Ельцин Центре.

9 ноября

Концерт Ислама Итляшева 18+

Зрители смогли насладиться выступлением Ислама Итляшева в рамках масштабного юбилейного тура. Поклонники услышали хиты, энергичные лезгинки и проникновенные шансоны. Концерт пройдёт в «Максимилиансе» в 19:00, билеты — от 2000 рублей.

Горожане смогут насладиться выступлением хора Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт хоровой музыки «Песни народов мира» 12+

«Академический хор Л52» представит программу, в которой прозвучат песни из Болгарии, Кении, Норвегии, Беларуси, Аргентины, Грузии и других стран. В концерте участвуют солисты Свердловской филармонии Марьяна Соколовская и Дмитрий Храпов, солисты Свято-Никольского камерного оркестра Анастасия Симонова и Светлана Павлова, Полина Бондарь на аккордеоне и Виктор Оськов на перкуссии. Мероприятие пройдет в Музее истории Екатеринбурга в 18:00, билеты — 600 рублей.

«Добрый своп» 0+

Большой обмен одеждой, книгами, игрушками и аксессуарами пройдет в «Меге». Вещи, которые не найдут своих хозяев, передадут подопечным фонда «Аистенок». Своп можно будет найти у «Детского мира» с 11:00 до 16:30, вход свободный.

Лекция о кофе SOUR CUP 12+