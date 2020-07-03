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новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области возобновляют работу детские сады, закрытые из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

«На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению и распространению на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции с 6 июля 2020 года все муниципальные детские сады Екатеринбурга начинают работу в штатном режиме, но заполняемостью не более 50%», — говорится в сообщении. Исключение составят те детские сады, которые закрыты на ремонт.

Для обеспечения безопасности у всех сотрудников ежедневно будут измерять температуру. Также эту процедуру будут проходить родители и дети при входе в здание. Детсадам придется запастись средствами индивидуальной защиты органов дыхания для работников, обеспечить помещения рециркуляторами воздуха для регулярного его обеззараживания и открытыми переносными ультрафиолетовыми облучателями. Также каждые два часа помещение будут обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Руководители детских садов уже начали сообщать родителям о начале работы ДОУ в штатном режиме. Чтобы попасть в детсад родителям придется предъявить справку об эпидблагополучии, а также заранее уведомить детский сад о выходе ребенка — для включения его в список на предоставление питания.