В России открываются летние детские лагеря

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Выездная пресс-конференция по детским лагерям. Сургут
Открытие лагерей зависит от эпидемиологической ситуации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В 20 регионах России стартовала летняя оздоровительная кампания, и это число может увеличиться, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Порядка 20 регионов в той или иной степени начинают оздоровительную кампанию. Все зависит от эпидемиологической ситуации и от требований Роспотребнадзора, ведь на первом месте безопасность отдыхающих», — цитирует Кравцова ТАСС. Как напомнил RT, из-за коронавируса открытие детских лагерей отложили на неопределенный срок. Возобновить летнюю оздоровительную кампанию в некоторых регионах планировалось в начале июля. В части регионов, например Московской области, лагеря заработают с 1 июля, сообщает телеканал 360.

Ранее Кравцов рассказал, что голосование по поправкам к Конституции РФ не повлияло на проведение ЕГЭ. Его отложили из-за пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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