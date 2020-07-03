В России открываются летние детские лагеря

Открытие лагерей зависит от эпидемиологической ситуации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В 20 регионах России стартовала летняя оздоровительная кампания, и это число может увеличиться, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Порядка 20 регионов в той или иной степени начинают оздоровительную кампанию. Все зависит от эпидемиологической ситуации и от требований Роспотребнадзора, ведь на первом месте безопасность отдыхающих», — цитирует Кравцова ТАСС. Как напомнил RT, из-за коронавируса открытие детских лагерей отложили на неопределенный срок. Возобновить летнюю оздоровительную кампанию в некоторых регионах планировалось в начале июля. В части регионов, например Московской области, лагеря заработают с 1 июля, сообщает телеканал 360.

Ранее Кравцов рассказал, что голосование по поправкам к Конституции РФ не повлияло на проведение ЕГЭ. Его отложили из-за пандемии коронавируса.

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