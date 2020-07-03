В Минпросвещения рассказали, как голосование сказалось на ЕГЭ

Голосование по поправкам проходило в школах, где сейчас проходит ЕГЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Голосование по поправкам к Конституции РФ, во время которого россияне посещали избирательные участки в российских школах, не сказалось на эпидемиологической безопасности проведения Единого государственного экзамена. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Абсолютно нет, [не повлияло]. Вчера прошла полная дезинфекция всех образовательных учреждений», — приводит словам министра ТАСС. По словам Кравцова, голосование, наоборот, позволило оснастить пункты сдачи ЕГЭ большим количеством средств индивидуальной защиты.

Голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Вариант проведения в течение нескольких дней был выбран в целях предотвращения распространения коронавируса. На участках всем избирателям выдавались перчатки, маски и одноразовые ручки. Также на входе россияне проходили термометрию, а воздух обеззараживали специальными лампами и распылителями.

Поправки к Конституции поддержали 77,92% россиян, против выступило 21,27%, пишет РАПСИ . Позже в Госдуме предложили навсегда сделать 1 июля выходным днем.

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