Антон Любич решил не участвовать в выборах губернатора в качестве кандидата Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Член Генсовета «Партии роста», экономист Антон Любич отказался от выдвижения в качестве кандидата в губернаторы Пермского края. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, уточнив, что решение отказаться от участия в предвыборной гонке продиктовано невозможностью преодолеть муниципальный фильтр.

«Месяцы работы показали — преодолеть муниципальный фильтр в этот раз не получится. Я не шоумен и не хочу устраивать шоу из недопуска. Поэтому сегодня я принял решение не подавать собранные документы в краевую избирательную комиссию. Но добиваться изменений в крае к лучшему я не прекращаю. И рассчитываю на всех тех, кто поддерживал меня в эти месяцы, в будущих кампаниях!» — написал Любич.

По словам Любича, президиум генсовета партии ранее поддержал его выдвижение в губернаторы Пермского края. Выборы главы региона назначены на 13 сентября, в единый день голосования. В настоящий момент документы на выдвижение в комиссию представили 6 кандидатов: врио губернатора Дмитрий Махонин, бизнесмен, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин (от «Справедливой России»), руководитель фракции ЛДПР в заксобрании края Олег Постников, секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, директор машзавода им. Дзержинского Павел Панков и экс-директор ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгений Козлов.

Ожидается, что в выборах могут принять участие также экс-депутат Госдумы Павел Анохин и член партии «Российский объединенный трудовой фронт» Андрей Михеев.