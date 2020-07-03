02 июля 2020

Свердловских единороссов ждет серьезный разговор с Москвой. За итоги голосования придется отчитаться

© Служба новостей «URA.RU»
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Президиум политсовета ЕР СО. Екатеринбург, президиум политсовета единой россии, заседание политсовета
Партийцы готовятся подвести итоги работы на голосовании по поправкам в Конституцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Свердловские единороссы получили возможность немного расслабиться после голосования по поправкам в Конституцию: селекторное совещание с руководством ЕР перенесено на следующую неделю. Как сообщил URA.RU источник в региональном отделении, в целом среди партийцев царит приподнятое настроение — в федеральные нормативы по явке и голосованию за поправки регион уложился, поэтому критики со стороны «старших товарищей» не ждут.

«Региональное отделение „Единой России“ добросовестно отработало задачи по информированию граждан о сути поправок и особенностях голосования. Были привлечены наиболее авторитетные партийцы, депутаты всех уровней, которые в подавляющем большинстве ответственно отнеслись к выполнению поручения в своих округах», — сказал собеседник агентства.

Также в «Единой России» остались довольны подготовкой наблюдателей и волонтеров. Их работа стала особенно заметна в последние дни, когда явка была на достаточно низком уровне. Подключение местных отделений, особенно в Екатеринбурге, помогло увеличить долю проголосовавших вне помещений избирательных участков, отмечают в региональном отделении партии власти.

Как сообщало URA.RU явка на голосование на Среднем Урале составила 51,56%. Поправки одобрили 65,99%, против высказались 32,94%.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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