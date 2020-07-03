Власти признали провал дистанционного обучения в России

Полный переход на дистанционное обучение в России невозможен. К такому выводу пришли в Минобрнауки РФ.
«Более 60% вузовских преподавателей так и не приобрели достаточных навыков для дистанционной работы», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад министерства. Отмечается, что полностью удовлетворены занятиями удаленно лишь 14% студентов. При этом 40% студентов уверены, что образование в вузе оторвано от реальной жизни и от требований рынка труда.
Ранее из-за распространения коронавируса для студентов были открыты порталы дистанционного обучения. В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге предоставили доступ к онлайн-платформе «Цифровой колледж Подмосковья», сообщает агентство «Дни.ру».
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