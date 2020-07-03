ЯНАО поставил абсолютный рекорд по преступлениям мошенников

Полиция обезопасит ямальцев от аферистов, начав ходить по домам с беседами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Как на россиянах наживаются во время пандемии коронавируса

С начала года в ЯНАО кибермошенники совершили 1220 преступлений, что на 431 преступление больше, чем годом ранее. Общая сумма ущерба почти достигает 100 млн рублей. Такие данные представило окружное управление МВД.

«Общий ущерб, причиненный жителям Ямало-Ненецкого автономного округа за истекший период текущего года, от действий злоумышленников составил более 90 млн. рублей», — сообщили в пресс-службе полиции. По информации МВД, больше всего киберпреступлений произошло в Новом Уренгое — 172. Реже обманывают жителей Ноябрьска (125) и Салехарда (81). Деньги с банковских счетов чаще всего крадут также в Новом Уренгое — 102 случая. В Ноябрьске средства украли у 92 человек, в Надымском районе — у 57.

Количество преступлений взволновало полицию ЯНАО. С 6 июля стражи правопорядка начнут ходить по квартирам ямальцев с профилактическими беседами. Жителям округа будут объяснять, какими методами чаще всего пользуются киберпреступники и как действовать, столкнувшись с аферистом. Мероприятие получило условное название «Мошенник». Продлится операция до 30 сентября.

Преступления злоумышленников в интернете участились во время пандемии коронавируса на Ямале. Мошенники регулярно спекулировали на теме инфекции. В апреле в Пуровском районе аферист обманул бухгалтера местной больницы, пообещав передать учреждению средства защиты от коронавируса. А заведующую магазином в Муравленко заставили заплатить за якобы нарушение карантина.