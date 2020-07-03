Компания миллиардера Усманова подала в суд на холдинг Пумпянского

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Холдинг ТМК объединяет более 20 предприятий в США, Канаде, Румынии, Казахстане и России, в том числе и в Свердловской области. В числе клиентов ТМК — «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», Shell, Total.

Лебединский ГОК входит в горнорудный сегмент холдинга «Металлоинвест». Предприятие является крупнейшим в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Лебединского ГОКа не удалось. На предприятие был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Иск к производителю стальных труб 16 июня подал Лебединский ГОК (Белгородская область). На данный момент заявление уже принято к производству. Первое заседание суда назначено на 24 августа. В пресс-службе ТМК URA.RU сообщили, что судебное разбирательство связано с взаимоотношениями компаний в рамках обычной хозяйственной деятельности: «Предпринимаются меры по урегулированию спора».

Дочерняя компания горно-металлургического холдинга «Металлоинвест» (основатель — миллиардер Алишер Усманов) требует через арбитражный суд Москвы 243,6 млн рублей с Трубной металлургической компании (ТМК — председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский). Информация об этом содержится в электронной картотеке дел.

Лебединский ГОК, входящий в структуру холдинга Усманова, требует четверть миллиарда с ТМК Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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