Для челябинской «Рублевки» нашли нового начальника полиции

Начальником полиции Сосновского района, прозванного за близость к областному центру челябинской «Рублевкой», назначен полковник Раиль Шафиков. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. Также в муниципалитете сменился глава следственного отдела ОМВД.
«Полковника Шафикова и нового руководителя следственного отдела ОМВД подполковника юстиции Константина Чугунова представил 3 июля личному составу начальник управления генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
Раиль Шафиков родился 20 сентября 1962 года в селе Курамшино Аргаяшского района Челябинской области. Он окончил Челябинский юридический институт МВД России, в 1994 году начал службу помощником участкового инспектора милиции ОВД Аргаяшского района. В 1998 году стал начальником уголовного розыска ОВД Аргаяшского района, с 2004 года по 2014 год возглавлял полицию Кунашакского района. В 2014 году был переведен начальником ОМВД Саткинского района.
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