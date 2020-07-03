Для челябинской «Рублевки» нашли нового начальника полиции

Заодно поменяли и главу следственного отдела Сосновского ОМВД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальником полиции Сосновского района, прозванного за близость к областному центру челябинской «Рублевкой», назначен полковник Раиль Шафиков. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. Также в муниципалитете сменился глава следственного отдела ОМВД.

«Полковника Шафикова и нового руководителя следственного отдела ОМВД подполковника юстиции Константина Чугунова представил 3 июля личному составу начальник управления генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Раиль Шафиков родился 20 сентября 1962 года в селе Курамшино Аргаяшского района Челябинской области. Он окончил Челябинский юридический институт МВД России, в 1994 году начал службу помощником участкового инспектора милиции ОВД Аргаяшского района. В 1998 году стал начальником уголовного розыска ОВД Аргаяшского района, с 2004 года по 2014 год возглавлял полицию Кунашакского района. В 2014 году был переведен начальником ОМВД Саткинского района.

Полковник Шафиков считается мастером рукопашного боя Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области