Адвокат потерпевших ответил на слова Ефремова о невиновности

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Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы в начале июня. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Водитель машины, в которую врезался Ефремов, позднее скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа и в видеообращении просил у семьи погибшего прощения и заявлял, что не знает, как жить дальше.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП, пишет « Дни.ру ». Адвокат актера добавил, что Ефремов готов платить семье Захарова, так как в ДТП был задействован его автомобиль.

О тактике защиты Ефремова высказалась журналистка Ксения Собчак. В своем telegram-канале «Кровавая барыня» со ссылкой на источники она заявила, что адвокат Пашаев планирует строить защиту Ефремова на том, что ни на одной камере наблюдения не видно, что в момент аварии за рулем находился именно Михаил Ефремов. Таким образом, стороне обвинения, вероятно, придется доказывать, что за рулем был именно Ефремов.

В скором времени состоятся судебные мероприятия по делу об аварии, в ходе которого все встанет на свои места, отметил адвокат семьи погибшего. Он подчеркнул, что его сторона будет доказывать все факты.

«Я читал экспертизу, которая говорит, что автомобиль господина Ефремова находился в великолепном состоянии. Очевидно, нечистая сила управляла автомобилем. А господин Ефремов, наверное, находился на заднем сидении», — заявил Добровинский изданию «Подъем».

Заявления о невиновности актера Михаила Ефремова в ДТП являются тактикой защиты и будут звучать еще не раз. С таким заявлением выступил адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский.

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