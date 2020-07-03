Адвокат потерпевших ответил на слова Ефремова о невиновности

Заявления о невиновности актера Михаила Ефремова в ДТП являются тактикой защиты и будут звучать еще не раз. С таким заявлением выступил адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский.
«Я читал экспертизу, которая говорит, что автомобиль господина Ефремова находился в великолепном состоянии. Очевидно, нечистая сила управляла автомобилем. А господин Ефремов, наверное, находился на заднем сидении», — заявил Добровинский изданию «Подъем».
В скором времени состоятся судебные мероприятия по делу об аварии, в ходе которого все встанет на свои места, отметил адвокат семьи погибшего. Он подчеркнул, что его сторона будет доказывать все факты.
О тактике защиты Ефремова высказалась журналистка Ксения Собчак. В своем telegram-канале «Кровавая барыня» со ссылкой на источники она заявила, что адвокат Пашаев планирует строить защиту Ефремова на том, что ни на одной камере наблюдения не видно, что в момент аварии за рулем находился именно Михаил Ефремов. Таким образом, стороне обвинения, вероятно, придется доказывать, что за рулем был именно Ефремов.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП, пишет «Дни.ру». Адвокат актера добавил, что Ефремов готов платить семье Захарова, так как в ДТП был задействован его автомобиль.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы в начале июня. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Водитель машины, в которую врезался Ефремов, позднее скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа и в видеообращении просил у семьи погибшего прощения и заявлял, что не знает, как жить дальше.
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