Российские АЗС предложено проверить на качество топлива
НАС просит провести внеплановую проверку всех АЗС
Фото: Илья Московец © URA.RU
Российские АЗС могут быть массово проверены на качество топлива. Национальный автомобильный союз (НАС) направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко официальное письмо с просьбой организовать внеплановые проверки АЗС по всей стране. Союз ссылается на многочисленные обращения автомобилистов и участников отрасли о продаже топлива, не соответствующего госстандартам.
«По данным участников рынка и по обращениям автомобилистов в Национальный автомобильный союз, на заправках появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Образуются нелегальные АЗС, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом», — говорится в обращении НАС. Его приводит «Известия».
Президент НАС Антон Шапарин в интервью уточнил, что государственный контроль за качеством топлива фактически утрачен на фоне моратория на проверки. Проверки сейчас проводятся только по предписаниям Генпрокуратуры и не охватывают всю сеть АЗС. Такое положение может привести к массовым техническим поломкам автомобилей и создать угрозу для безопасности дорожного движения. Кроме того, отсутствие оперативного контроля увеличивает риск экономических потерь у автомобилистов из-за недолива топлива и нарушений техники безопасности.
Проблема качества бензина на российских АЗС ранее уже поднималась экспертами отрасли. Причинами называли разбавление топлива и использование добавок из-за экономических сложностей и дефицита, что приводило к массовым жалобам автомобилистов. Ранее для борьбы с проблемой инициировали проверки ценообразования и анализ запасов топлива, однако масштабный контроль за качеством топлива фактически был утрачен на фоне введенного моратория на проверки.
