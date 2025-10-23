Российские АЗС предложено проверить на качество топлива

НАС просит провести внеплановую проверку всех АЗС Фото: Илья Московец © URA.RU

Российские АЗС могут быть массово проверены на качество топлива. Национальный автомобильный союз (НАС) направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко официальное письмо с просьбой организовать внеплановые проверки АЗС по всей стране. Союз ссылается на многочисленные обращения автомобилистов и участников отрасли о продаже топлива, не соответствующего госстандартам.

«По данным участников рынка и по обращениям автомобилистов в Национальный автомобильный союз, на заправках появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Образуются нелегальные АЗС, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом», — говорится в обращении НАС. Его приводит «Известия».

Президент НАС Антон Шапарин в интервью уточнил, что государственный контроль за качеством топлива фактически утрачен на фоне моратория на проверки. Проверки сейчас проводятся только по предписаниям Генпрокуратуры и не охватывают всю сеть АЗС. Такое положение может привести к массовым техническим поломкам автомобилей и создать угрозу для безопасности дорожного движения. Кроме того, отсутствие оперативного контроля увеличивает риск экономических потерь у автомобилистов из-за недолива топлива и нарушений техники безопасности.

