Белый дом: строительство бального зала — главный приоритет Трампа

Трамп любит архитектуру, заявили в Белом доме Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп рассматривает строительство нового бального зала в Белом доме как основной приоритет на данный момент. Об этом 23 октября сообщила пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт на брифинге для журналистов. По ее словам, несмотря на важность других государственных дел, президент сосредоточен именно на этом проекте.

Каролин Левитт объяснила позицию Трампа особым отношением к архитектуре: президент «в душе строитель» и проявляет живой интерес к обновлению исторической резиденции. «На данный момент и время бальный зал является главным приоритетом президента», — подчеркнула Левитт, добавив, что Трамп всегда стремится улучшить внутреннее пространство Белого дома. При этом она уточнила, что других планов по масштабной реконструкции официальной резиденции у президента пока нет.

Ранее Дональд Трамп анонсировал планы по перестройке Восточного крыла Белого дома, где планируется демонтировать одну из стен для прямого прохода в новый зал приемов. По данным президента, существующий зал рассчитан лишь на 88 гостей, в то время как проектируемый бальный зал сможет вместить до 999 человек одновременно. Администрация подчеркивает, что расширение позволит проводить торжественные мероприятия на значительно более высоком уровне. Известно, что Восточное крыло было построено еще в 1902 году и с того времени претерпело множество изменений и реноваций, однако до сих пор сохраняло свою историческую функцию — оно традиционно использовалось первыми леди США и их рабочими группами. Главные офисы президента и его команды располагаются в Западном крыле Белого дома.

