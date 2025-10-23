Минобороны: Су-30 России совершили плановые полеты над Калининградской областью
Су-30 совершали плановые тренировочные полеты
Фото: Natalie/Flickr (CC BY-NC 2.0)
Российские истребители Су-30 выполнили учебные полеты над Калининградской областью 23 октября 2025 года. Полеты прошли без отклонений от маршрута и нарушений границ других государств, сообщило министерство обороны РФ.
«23 октября российские истребители Су-30 совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области. Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией РФ. От маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — сообщает telegram-канал ведомства.
Ранее страны Балтии обвиняли Россию в нарушениях воздушных границ. В частности, в Литве заявляли, что российские самолеты Су-30 и Ил-78 вошли в воздушное пространство страны на 700 метров во время учений в сентябре, после чего были подняты истребители НАТО. В Кремле на эти инциденты сообщали, что все полеты выполняются в соответствии с международными правилами.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.