Венгрия отказалась поддержать использование замороженных активов России

Венгрия отказалась поддержать использование доходов с замороженных российских активов из-за угрозы ответных мер со стороны России. Об этом 23 октября сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью порталу Patriota. По словам главы венгерского правительства, соответствующее решение принято после получения официального предупреждения от российского президента.

«Я на прошлой неделе письменно спросил у президента РФ Владимира Путина, какова будет политика России — и получил ответ, что такие меры последуют и что их применение будет зависеть от позиции каждой страны ЕС по этому решению», — заявил премьер-министр Венгрии. Он отметил, что Будапешт опасается последствий для собственных компаний, ведущих бизнес в России.