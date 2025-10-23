Логотип РИА URA.RU
Венгрия отказалась поддержать использование замороженных активов России

24 октября 2025 в 01:45
Орбан объяснил позицию Венгрии

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Венгрия отказалась поддержать использование доходов с замороженных российских активов из-за угрозы ответных мер со стороны России. Об этом 23 октября сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью порталу Patriota. По словам главы венгерского правительства, соответствующее решение принято после получения официального предупреждения от российского президента.

«Я на прошлой неделе письменно спросил у президента РФ Владимира Путина, какова будет политика России — и получил ответ, что такие меры последуют и что их применение будет зависеть от позиции каждой страны ЕС по этому решению», — заявил премьер-министр Венгрии. Он отметил, что Будапешт опасается последствий для собственных компаний, ведущих бизнес в России.

По информации Орбана, в зоне риска — крупнейшие венгерские предприятия, чьи экономические интересы напрямую связаны с российским рынком. Он подчеркнул, что защита национальных компаний и их активов является приоритетом для правительства Венгрии. Решение не поддерживать инициативу ЕС по использованию прибыли с замороженных российских активов, по словам премьера, напрямую связано с базовым экономическим интересом страны избежать попадания под угрожаемые контрмеры Москвы.

