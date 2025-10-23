Трамп заявил, что санкции США подействуют на Россию через полгода
Трамп намерен сделать выводы о санкциях через шесть месяцев
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции, которые ввели Штаты в отношении России, подействуют через полгода. Об этом он сообщил журналистам.
«Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла ранее, что новые санкции будут малоэффективны. Он отметила, что новые санкции минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, но их можно расценивать как контрпродуктивный сигнал, в том числе в вопросе украинского урегулирования. Под санкции США попали «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерних структуры.
Ранее Трамп уже выражал сомнения в том, что санкции заставят Россию пойти на переговоры. Однако подчеркивал, что ограничительные меры, по его мнению, будут иметь эффект.
- Юра24 октября 2025 02:39Откуда он че знает! Это клоун!