Трамп анонсировал наземную операцию в Венесуэле

Американские вооруженные силы могут вскоре начать наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке. Об этом 23 октября заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. По словам главы государства, вопрос будет обсуждаться с членами Сената и Конгресса, хотя Трамп не ожидает серьезных возражений со стороны законодателей. Эту информацию приводит пресс-служба Белого дома.

«Земля будет следующей. Мы, возможно, пойдем в Сенат, в Конгресс и расскажем им об этом, но я не могу себе представить, что у них будут какие-то проблемы с этим», — процитировала пресс-служба его заявление. Трамп подчеркнул, что наземные маршруты поставок наркотиков наиболее опасны, и вскоре власти США примут меры по их пресечению: «А что касается перевозимых наземными путями наркотиков, то это гораздо опаснее. Это будет намного опаснее. Вы скоро это увидите», — указал он.