В ГД внесен проект о сборах резервистов для защиты важных объектов
Резервистов в России планируют направлять на специальные сборы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит привлекать заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России к сборам для защиты критически важных объектов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«Главное отличие резервистов от контрактников — это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», — заявил Цимлянский, передает ТАСС. Он отметил, что к сборам планируют привлекать наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан.
Согласно проекту, резервисты смогут участвовать в сборах по указу президента РФ для обеспечения защиты важных объектов, включая энергетические и транспортные узлы. Правила организации и порядок проведения сборов определит правительство России. В Минобороны подчеркивали, что участие в специальных сборах останется полностью добровольным, а программа рассчитана на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения страны, не затрагивая трудовые права самих резервистов.
Ранее представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщал, что необходимость привлечения резервистов связана с возросшей угрозой со стороны беспилотников, в том числе энергетическим и транспортным объектам на территории российских регионов. Законопроект предусматривает, что резервисты будут выполнять задачи только в пределах своего региона.
