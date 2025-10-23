Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

В ГД внесен проект о сборах резервистов для защиты важных объектов

24 октября 2025 в 02:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Резервистов в России планируют направлять на специальные сборы

Резервистов в России планируют направлять на специальные сборы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит привлекать заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России к сборам для защиты критически важных объектов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Главное отличие резервистов от контрактников — это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», — заявил Цимлянский, передает ТАСС. Он отметил, что к сборам планируют привлекать наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан.

Согласно проекту, резервисты смогут участвовать в сборах по указу президента РФ для обеспечения защиты важных объектов, включая энергетические и транспортные узлы. Правила организации и порядок проведения сборов определит правительство России. В Минобороны подчеркивали, что участие в специальных сборах останется полностью добровольным, а программа рассчитана на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения страны, не затрагивая трудовые права самих резервистов.

Продолжение после рекламы

Ранее представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщал, что необходимость привлечения резервистов связана с возросшей угрозой со стороны беспилотников, в том числе энергетическим и транспортным объектам на территории российских регионов. Законопроект предусматривает, что резервисты будут выполнять задачи только в пределах своего региона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал