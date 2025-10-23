Трамп пообещал убивать тех, кто ввозит наркотики в США
Трамп ранее объявил войну наркокартелям
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ужесточить политику в отношении наркоторговцев, заявив о готовности убивать причастных к ввозу наркотиков на территорию страны. Заявление прозвучало 23 октября в ходе пресс-конференции для журналистов в Белом доме, сообщает пресс-служба администрации президента США.
«Мы просто будем убивать тех, кто привозит наркотики в нашу страну. Понятно? Мы будем их убивать», — заявил глава государства, подчеркнув, что борьбу с наркоторговлей он считает приоритетом для национальной безопасности. Президент уточнил, что власти Соединенных Штатов не намерены обращаться к законодателям за одобрением специального режима или официального объявления войны против наркокартелей.
Пресс-служба Белого дома объяснила, что причиной подобных инициатив стали ухудшающаяся наркоситуация в США и рост числа смертей от передозировки запрещенными веществами в крупнейших городах. Представители администрации уточнили, что новые шаги вписываются в общенациональную стратегию по ужесточению наказаний за причастность к обороту наркотиков и будут сопровождаться усилением контроля на границе, а также увеличением финансирования силовых ведомств. Конкретных деталей относительно процедуры реализации инициативы президент пока не привел.
