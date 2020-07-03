Двукратная разница в статистике связана с дублированием данных о пациентах, утверждает Креков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские власти указали в статистике по коронавирусу вдвое меньше пациентов, чем показали тесты, потому что данные об одном человеке иногда могут быть зарегистрированы по 2-3 раза. Об этом сообщил заместитель руководителя оперативного штаба Свердловской области Павел Креков.

«Расхождения могут возникать в ситуациях, когда действительно один человек трижды регистрируется. А это происходит тогда, когда это делает, допустим, участковый врач, потом скорая помощь, которая везет его в больницу, и, наконец, сама больница, куда поступает больной. Наша задача как раз не допустить такого рода дублирования», — заявил Креков.

В понедельник, 6 июня, больницы Екатеринбурга перейдут на новую систему сдачи отчетности, доступ к которой также будет у Роспотребнадзора. Ее использование исключит возможность дублирования данных, уточняет чиновник.

По данным URA.RU, прокуратура проводит проверку в региональном Роспотребнадзоре. Она связана с разницей данных о числе COVID-пациентов. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок URA.RU.

URA.RU сообщало, что 24 июня глава регионального Роспотребнадзора направил письмо губернатору Евгению Куйвашеву, в котором сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе и отличиях в официальной отчетности.

В частности, за неделю с 8 по 14 июня, было выявлено 2 659 свердловчан с коронавирусом, но попало в официальную статистику только 67% из них — 1784. За неделю с 15 по 21 июня было выявлено 3036 случаев заражения, но зарегистрировано 1546 — менее 50%.