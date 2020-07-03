Роспотребнадзор может потребовать от губернатора вернуть жесткий карантин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор по Свердловской области может рекомендовать губернатору Евгению Куйвашеву усилить ограничительные меры в регионе в связи с ростом темпа распространения коронавирусной инфекции, рассказал источник URA.RU в ведомстве.

Речь идет о возвращении на первый этап снятия ограничений (сейчас в регионе действует уже второй этап) — в этом случае вновь будут закрыты непродовольственные магазины площадью более 400 квадратных метров, ограничена уличная торговля, учреждения образования не смогут принимать учеников.

«Методические рекомендации [Роспотребнадзора] предусматривают, что в случае вспышек коронавируса регион может вернуться к жесткому карантину на любом этапе снятия ограничений — и на втором, и на третьем», — утверждает собеседник агентства.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора заявили, что решение об усилении карантина не относится к полномочиям ведомства. «Роспотребнадзор дает губернатору справочную информацию, решение принимает глава региона», — уточнили в ведомстве.

Об ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе и фальсификации отчетности глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских уже сообщил губернатору Евгению Куйвашеву.

В документе от 24 июня, опубликованном telegram-каналом «Екатеринбургерная», Козловских сообщил что ведомство фиксирует расхождение числа положительных тестов с данными, которые вносятся в официальную статистику. Только за одну неделю, с 8 по 14 июня, было выявлено 2 659 свердловчан с коронавирусом, но попало в официальную статистику только 67% из них — 1784.

За неделю с 15 по 21 июня было выявлено 3036 случаев заражения, но должным образом было зарегистрировано 1546 — на этом основании был сделан вывод о том, что эпидемиологическая ситуация улучшается.

«Данная ситуация является угрозой для жизни и здоровья граждан, а также может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан, а именно: влечет позднее выявление больных и инфицированных граждан, несвоевременное взятие на медицинское наблюдение, изоляцию больных, установление контактных, проведение противоэпидемических мероприятий, что способствует распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Свердловской области», — резюмирует свои претензии к подчиненным губернатора Дмитрий Козловских.

В официальной статистике о числе заболевших количество новых выявленных пациентов ежедневно снижалось с 20 по 24 июня (в этот день в Екатеринбурге прошел парад Победы) и с этого дня превышает показатели заболеваемости в середине июня 9 дней подряд.

Вопрос ограничительных мер уже становился причиной конфликта между Евгением Куйвашевым и Дмитрием Козловских. Главный санитарный врач дважды выходил из них победителем.