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Ранее Посольство США в Москве вывесило на своем здании радужный флаг — он негласно является символом ЛГБТ-сообщества, пишет « Национальная служба новостей ». Точно также поступили их коллеги из Великобритании, которые вывесили радужный флаг перед зданием дипмиссии, передает телеканал 360 .

Путин напомнил, что в стране принят закон, который запрещает пропагандировать гомосексуальные ценности среди несовершеннолетних россиян. По его словам, детям не надо ничего навязывать, он сам должен «определить свою судьбу».

«Они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Ну не страшно», — цитирует Путина «Коммерсант». Президент подчеркнул, что в России не было и не будет дискриминации прав по расовому и национальному признаки, а также по сексуальной ориентации.

Появление радужного флага ЛГБТ-сообщества в посольстве США в Москве говорит о том, кто там работает. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин заявил, что в России не было и не будет ограничений прав на основе сексуальной ориентации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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