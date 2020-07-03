Путин высказался о флаге ЛГБТ на здании посольства США. «Показали, кто там работает»

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Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, смех, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что в России не было и не будет ограничений прав на основе сексуальной ориентации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Появление радужного флага ЛГБТ-сообщества в посольстве США в Москве говорит о том, кто там работает. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

«Они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Ну не страшно», — цитирует Путина «Коммерсант». Президент подчеркнул, что в России не было и не будет дискриминации прав по расовому и национальному признаки, а также по сексуальной ориентации.

Путин напомнил, что в стране принят закон, который запрещает пропагандировать гомосексуальные ценности среди несовершеннолетних россиян. По его словам, детям не надо ничего навязывать, он сам должен «определить свою судьбу».

Ранее Посольство США в Москве вывесило на своем здании радужный флаг — он негласно является символом ЛГБТ-сообщества, пишет «Национальная служба новостей». Точно также поступили их коллеги из Великобритании, которые вывесили радужный флаг перед зданием дипмиссии, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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