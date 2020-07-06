Принять участие в выборах губернатора изъявили желание семь кандидатов. Прием документов от желающих побороться за кресло главы региона завершился 5 июля в 24:00, уточнили URA.RU в краевом избиркоме.
Документы на выдвижение в комиссию представили:
- врио губернатор Дмитрий Махонин (самовыдвиженец);
- экс-директор ОАО ПЕМОС-Хенкель Евгений Козлов («Патриоты России»);
- владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин («Справедливая Россия»);
- депутат законодательного собрания Пермского края Олег Постников («ЛДПР»);
- первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова;
- директор машзавода им. Дзержинского Павел Панков (самовыдвиженец);
- Андрей Михеев («Российский объединенный трудовой фронт»).
Экс-депутат Госдумы РФ от Пермского края Павел Анохин, который ранее объявил о намерении баллотироваться на должность губернатора региона, не стал заявляться на участие в выборах.
Претенденты на кресло главы региона в срок до 29 июля должны собрать минимум по 102 подписи депутатов в муниципалитетах. Самовыдвиженцам необходимо собрать около 20 тысяч подписей избирателей. Выборы губернатора состоятся в единый день голосования 13 сентября.
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