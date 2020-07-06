05 июля 2020
04 июля 2020
03 июля 2020
02 июля 2020

Определен список кандидатов на кресло пермского губернатора. Один из претендентов выбыл из борьбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, табличка, губернатор пермского края
Выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Принять участие в выборах губернатора изъявили желание семь кандидатов. Прием документов от желающих побороться за кресло главы региона завершился 5 июля в 24:00, уточнили URA.RU в краевом избиркоме.

Документы на выдвижение в комиссию представили:

  • врио губернатор Дмитрий Махонин (самовыдвиженец);
  • экс-директор ОАО ПЕМОС-Хенкель Евгений Козлов («Патриоты России»);
  • владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин («Справедливая Россия»);
  • депутат законодательного собрания Пермского края Олег Постников («ЛДПР»);
  • первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова;
  • директор машзавода им. Дзержинского Павел Панков (самовыдвиженец);
  • Андрей Михеев («Российский объединенный трудовой фронт»).

Экс-депутат Госдумы РФ от Пермского края Павел Анохин, который ранее объявил о намерении баллотироваться на должность губернатора региона, не стал заявляться на участие в выборах.

Претенденты на кресло главы региона в срок до 29 июля должны собрать минимум по 102 подписи депутатов в муниципалитетах. Самовыдвиженцам необходимо собрать около 20 тысяч подписей избирателей. Выборы губернатора состоятся в единый день голосования 13 сентября.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...