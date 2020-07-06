Выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Принять участие в выборах губернатора изъявили желание семь кандидатов. Прием документов от желающих побороться за кресло главы региона завершился 5 июля в 24:00, уточнили URA.RU в краевом избиркоме.

Документы на выдвижение в комиссию представили:

врио губернатор Дмитрий Махонин (самовыдвиженец);

экс-директор ОАО ПЕМОС-Хенкель Евгений Козлов («Патриоты России»);

владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин («Справедливая Россия»);

депутат законодательного собрания Пермского края Олег Постников («ЛДПР»);

первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова;

директор машзавода им. Дзержинского Павел Панков (самовыдвиженец);

Андрей Михеев («Российский объединенный трудовой фронт»).

Экс-депутат Госдумы РФ от Пермского края Павел Анохин, который ранее объявил о намерении баллотироваться на должность губернатора региона, не стал заявляться на участие в выборах.

Претенденты на кресло главы региона в срок до 29 июля должны собрать минимум по 102 подписи депутатов в муниципалитетах. Самовыдвиженцам необходимо собрать около 20 тысяч подписей избирателей. Выборы губернатора состоятся в единый день голосования 13 сентября.