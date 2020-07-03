Замглавы Минобрнауки РФ задержана за аферу на 40 млн рублей

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После этого заказчику представили результаты выполненных работ, которые не соответствуют условиям договоров, полагают в следствии. В связи с этим ведомству нанесен ущерб в размере более 40 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное делу по статье «Мошенничество».

В следствии считают, что в 2016 году предпринимательница, получив подряд от ведомства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах Минобрнауки. «При этом у нее не было „намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме“», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«В рамках расследования хищения 40 млн рублей задержана Лукашевич», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Инсайдер отметил, что сегодня Тверской суд Москвы изберет меру пресечения для задержанных.

Полиция задержала замминистра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. Вместе с ней был задержан чиновник Россотрудничества Михаил Попов.

Марина Лукашевич задержана по делу о мошенничестве на 40 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

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