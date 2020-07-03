Геннадию Хазанову стало плохо дома

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Обновлено 20:58 (мск): Геннадий Хазанов опроверг информацию о приезде скорой и госпитализации. В беседе с ТАСС он заявил, что чувствует себя хорошо и не вызывал врачей.

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов — актер сатиры, также известен ролями в фильмах «Тихие омуты», «Снежная королева», «Кавказская пленница» (2014), сериале «Кто в доме хозяин» и другим. Озвучивал Кота Леопольда в мультфильме «Кот Леопольд. Леопольд и золотая рыбка», диктора Центрального телевидения в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди!» и попугая Кешу из одноименного мультсериала. С 1997 возглавляет Московский театр эстрады.

Сообщается, что медики уже оказывают Хазанову экстренную помощь. Решается вопрос о госпитализации. Рядом с артистом находится его помощница.

«Бригады скорой помощи направили к актеру, руководителю московского Театра эстрады Геннадию Хазанову», — передает « Пятый канал ». По некоторым данным, причиной вызова медиков стали проблемы с сердцем, актер пожаловался на одышку.

Актеру Геннадию Хазанову стало плохо у себя дома. К актеру направили скорую помощь.

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