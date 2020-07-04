Отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили самолетом в Махачкалу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа похоронили в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе администрации Крайона.

«Завершились похороны Абдулманапа Магомедовича. Участие в них приняли родственники, друзья семьи покойного», — пишет ТАСС. Известно, что на похоронах присутствовал также глава Чечни Рамзан Кадыров. Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили самолетом в Махачкалу, после чего автомобилем перевезли в село, где он проживал.

В апреле Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. По данным СМИ, из-за неправильного лечения его пришлось перевести в Москву с осложнениями. В мае он впал в кому. 3 июля глава Рамзан Кадыров сообщил о его смерти.

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