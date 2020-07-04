03 июля 2020

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Федоров предлагает увеличить сумму для получения налогового вычета до 6 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Налоговый вычет при покупке недвижимости для россиян нужно увеличить в два раза. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Сейчас россияне могут вернуть подоходный налог (13%) с суммы до 2 млн рублей и с суммы 3 млн по процентам по кредиту. Федоров отмечает в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, что данные суммы далеки от реальной стоимости жилья.

«Прошу вас (Михаила Мишустина) рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», — цитирует RT Федорова. Он отмечает, что это позволит приблизить сумму к реальной стоимости недвижимости.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получить налоговый вычет при покупке автомобиля. В Госдуме предложили предусмотреть налоговый вычет 10% при покупке автомобиля российского производства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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