Правительство выделяет 20 млрд рублей на новые выплаты

Предпринимателям компенсируют затраты на борьбу с COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российским бизнесменам компенсируют затраты на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение о выдаче субсидий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

«Около 500 тысяч малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику коронавирусной инфекции», — говорится в описании документа.

Субсидии будут выдаваться компаниям, работающим в сферах гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально-ориентированным некоммерческим организациям. Размер выплаты будет составлять 15 тысяч рублей на первоначальные расходы, а также 6,5 тысяч рублей на каждого работника по состоянию на май 2020 года.

Подать заявку на получение выплаты можно в личном кабинете налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. У организации, претендующей на получение денег, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам больше трех тысяч рублей. Также компания не может проходить процедуру ликвидации или банкротства. На новую субсидию правительство уже выделило 20 миллиардов рублей.

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