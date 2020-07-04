МИД РФ обвинил разведку США в наркоторговле

Разведка США задействована в трафике наркотиков, заявил сотрудник МИД Замир Кабулов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разведка США задействована в наркотрафике. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Откаты от проектов, участие американских разведчиков в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет», — цитирует Кабулова ТАСС.

Об участии американской разведки наркотрафике, по словам сотрудника МИД РФ, давно известно. По мнению Кабулова, это стало восприниматься как данность.

Ранее газета The New York Times выступала с заявлением, что некоторое подразделение российской разведки предлагало членам запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» совершать нападения на военных международной коалиции в Афганистане. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию «чушью собачьей», передает RT.

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