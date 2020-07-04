Певица MakSim долгое время находилась на реабилитации после аварии (фото архивное)
Певица МакSим впервые показала себя после аварии в 2019 году. Снимок с певицей выложила в Instagram ее продюсер.
«Поклонники впервые увидели МакSим после тяжелой реабилитации», — передает «РЕН ТВ». На фотографии МакSим стоит на теннисном корте с ракеткой для игры.
Артистка попала в аварию весной 2019 года, после чего у нее возникли проблемы со здоровьем и потребовалась реабилитация. Ее директор Маргарита Соколова в беседе с телеканалом 360 рассказывала, что артистку мучали головные боли и проблемы с ногами.
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