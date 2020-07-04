Владимир Соловьев продолжает считать Екатеринбург «городом бесов» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбург так и останется «городом бесов», пока в нем не появится кафедральный собор. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в рамках проекта СоловьёвLive. Он отметил, что горожане собор пока не заслужили.

«Екатеринбург — это „город бесов“, я уже давно это говорил. То, что у вас нет кафедрального собора — это не случайно. Собор надо заслужить. Ваш город пережил страшное (расстрел царской семьи — прим.ред.). Капище есть, а кафедрального собора нет — это печально», — подчеркнул телеведущий в рамках разговора о скандальной истории с захватом Среднеуральского женского монастыря схиигуменом Сергием.

Скандал возник после того, как отец Сергий предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы в разгар пандемии коронавируса, от которой в России погибли более 10 тысяч человек. Позднее сторонники священнослужителя заградили въезд в обитель. Несмотря на поддержку прихожан, Сергий все-таки отказался от сана священника.

В мае 2019 года во время протестов против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга Владимир Соловьев назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших семью императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор. Позже на въезде в город на какое-то время была установлена табличка «город бесов», напоминает RT.

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