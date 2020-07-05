Представителя Среднеуральского женского монастыря Всеволода Могучего пытались купить, чтобы он перестал заниматься тем, что он делает сейчас. Об этом Могучев, который поддерживает опального игумена Сергия, сообщил журналистам в ходе экскурсии по монастырю, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос, поступает ли ему по-прежнему угрозы. «Угроз больше пока нет, но поступают предложения о денежных суммах, которые мне готовы заплатить, чтобы я съездил куда-нибудь отдохнуть на пару недель» — рассказал Могучев.
Назвать размер предлагаемой взятки Могучев отказался, но отметил, что это «сумма с шестью нулями». Также он уточнил, что предложения поступают от «премного уважаемых людей», которых все знают.
Ранее Могучев рассказал, что настоятель прихода во имя святого Ионы Московского Александр Костерин угрожал, что изобьет сторонника отца Сергия. Также представитель опального игумена пожаловался на настоятеля храма Рождества Христова в Екатеринбурге Андрея Юганца. Могуцчев отметил, что тот его обозвал ультраправославным мерзавцем.
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