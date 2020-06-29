Могучев заявилд о поступающих угрозах и оскорблениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Всеволод Могучев, являющийся представителем опального схиигумена Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь Спорительницы хлебов, обвинил в угрозах и оскорблениях священников РПЦ. Об угрозах Могучев рассказал URA.RU.

«Мне позвонил настоятель прихода во имя святого Ионы Московского Александр Костерин. В матерной форме он пригрозил, что изобьет меня, как только лично встретит. Он обвинил меня в том, что я всех подставляю. Вот оно — экуменическое воспитание владыки Кирилла псевдосвященников, искажающих образ и подобие человека», — заявил URA.RU Всеволод Могучев.

Редакция URA.RU не смогла дозвониться до Александра Костерина — его телефон отключен. В Каменской епархии, к которой относится его храм, сказали что очень удивлены, так как никогда раньше грубых слов от Костерина не слышали. «Владыка пока ничего не будет комментировать, надо послушать, что скажет Костерин», — заявила URA.RU секретарь-референт Каменской епархии Анна Фатеева.

Кроме этого, Могучев пожаловался на настоятеля храма Рождества Христова в Екатеринбурге Андрея Юганца, который в переписке обозвал его ультраправославным мерзавцем. С Юганцом редакции URA.RU так же связаться не дуалось.

Оскорбления и угрозы стали поступать Могучеву после нападения на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском монастыре, где она снимала фильм о насилии над детьми в этой обители. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбургская епархия лишила основателя Среднеуральского монастыря и главу секты царебожников Сергия права проповедовать, так как во время самоизоляции он призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Затем Сергий заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а силовики усмотрели в его речах признаки экстремизма. В ответ Сергий захватил монастырь и призвал патриарха Кирилла добровольно уйти в отставку. Так же заявил, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл должен предстать перед народным судом за экуменизм — желании объединения христианских конфессий.

Фото: Всеволод Могучев, ВК

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