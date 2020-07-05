Стрелков: слова о включении Донбасса в РФ — безответственный треп

Однако Игорь Стрелков надеется, что Донбасс сможет присоединиться к России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Слова бывшего премьер-министра Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая о присоединении Донбасса к России можно расценивать, как попытку казаться очень патриотичным. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Безответственный треп. Это все, что я могу сказать о мнении Бородая. Бородай ради красного словца не пожалеет и отца. Он сказал это ради того, чтобы выглядеть ультрапатриотом», — сказал Стрелков. Бывший министр обороны ДНР выразил надежду, что Донецк и Луганск войдут в состав России. При этом он добавил, что это произойдет не в ближайшее время, и об этом будет объявлять не бывший премьер-министр ДНР.

Ранее Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России и фактически уже являются частью РФ, передает « Царьград ». Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы ДНР и ЛНР вошли в состав России в будущем, и считает эти регионы полностью украинскими.

Александр Бородай с 16 мая 2014 года по 7 августа 2014 года являлся председателем Совета Министров ДНР. С 8 августа 2014 года по 20 октября 2014 года был в должности генерального советника, заместителя председателя Совета Министров ДНР Александра Захарченко.

Игорь Стрелков с 12 мая по 14 августа 2014 года — командующий вооруженными силами Донецкой Народной Республики, с 16 мая по 14 августа — министр обороны ДНР.

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